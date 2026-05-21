На мажора, виновного в ДТП в центре Нижнего Новгорода, составили 161 протокол

Все эти нарушения он совершил с 2025 года по настоящее время.

Источник: Комсомольская правда

С 2025 года и по настоящее время на 21-летнего сына миллиардера Сергея Корнилова, устроившего массовое ДТП на желтом кабриолете, составлен 161 протокол, 51 из них — за уклонение от исполнения административного наказания. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, ДТП произошло 20 мая на Похвалихинском съезде в Нижнем Новгороде. Молодой человек за рулем кабриолета Mercedes выехал на встречную полосу, где врезался в Kia, которую отбросило на Nissan. Кабриолет также наехал на бордюр и повредил его. К счастью, в аварии никто не пострадал, все участники отделались повреждениями автомобилей.

После этого инцидента коллекция протоколов на водителя пополнилась новыми: отказ от проверки на алкогольное опьянение, нарушение ПДД, отсутствие страховки и повреждение дорожной инфраструктуры. Несмотря на череду нарушений, сам Корнилов демонстративно заявил, что ничего не боится, а возмущенным нижегородцам посоветовал не обижаться из-за невозможности «позволить себе такую машину».