«Театральный поезд» остановится в Екатеринбурге 18 июня

Один из ключевых городов маршрута Всероссийского проекта «Театральный поезд» — Екатеринбург — примет масштабный фестиваль 18−19 июня, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Проект, посвященный 150-летию Союза театральных деятелей РФ, отвечает задачам национального проекта «Семья».
«Театральный поезд» стартовал 12 мая во Владивостоке. За 50 дней состав проедет 24 города по восточному направлению, параллельно из Севастополя отправится южный маршрут через 18 населенных пунктов. Финальная встреча двух составов состоится 30 июня в Москве. В проекте участвуют более 115 театров, свыше 5 тыс. артистов и сотни спектаклей. Поезда состоят из тематических вагонов (драма, балет, кукольный и музыкальный театр).
В Екатеринбурге 18 июня состоится торжественная встреча поезда, 19 июня — продолжение фестивальной программы на городских площадках с участием коллективов из Курганской и Челябинской областей. Три театра Свердловской области продолжат участие на маршруте Екатеринбург — Пермь — Киров: музкомедия представит «Тетку Чарли», театр кукол — постановку-игру «Раз краска, два краска», Каменск-Уральский театр драмы — моноспектакль «Бибинур».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.