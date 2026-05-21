Юные инженеры Тюменской области победили на всероссийском конкурсе

Финал прошел в Челябинске. В нем приняли участие 227 команд из 68 регионов страны и четырех стран. Тюменскую область представляла команда «Умные Модули» из класса РобоЛаб Центра робототехники и АСУ Малозеркальцевской СОШ. В состав команды вошли Матвей Иванов, Родион Мануков, Матвей Голубцов и Иван Стрелин. Ребята соревновались в категории «ИКаР-Дебют» и стали победителями в номинации «Лучшие робомастеры». Организаторы признали их проект одним из лучших и представили губернатору Челябинской области.