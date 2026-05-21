В Нижнем Новгороде с 24 мая перекроют для движения часть улицы Маслякова

Нижегородское АО «Объединенный коммунальный оператор» с конца мая начнет работы по ремонту сетей теплоснабжения под дорогой на улице Маслякова в Нижнем Новгороде. Как сообщили в компании, для того, чтобы заменить 470 м трубопроводов и провести работы по ремонту дорожного полотна, с 07:00 24 мая на улице Маслякова будет введено полное ограничение дорожного движения на участке от Ильинской до площади Горького.