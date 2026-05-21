Ученые пересмотрели возраст сложной жизни: находки в Канаде меняют представления об эволюции

Результаты исследования опубликованы 20 мая в журнале Science Advances.
Открытия указывают, что подвижные животные, способные самостоятельно искать пищу, появились на несколько миллионов лет раньше, чем считалось. Находки относятся к эдиакарскому периоду (635−541 млн лет назад), когда территория современной Северной Америки входила в состав древнего континента Лавразия.
Особое значение имеет обнаружение в Северной Америке окаменелостей фауны «Белого моря» (559−550 млн лет назад). Их возраст на 5−10 миллионов лет превышает аналогичные находки в Европе, Азии и Австралии. Среди интересных образцов — Dickinsonia, плоское овальное существо, питавшееся водорослями; Funisia, трубкообразный организм, свидетельствующий о древнем половом размножении; а также Kimberella — древний моллюск, возможно, первый организм с двусторонней симметрией.
Анализ осадочных пород показал неожиданный факт: канадские окаменелости сформировались на значительной глубине. Это позволяет предположить, что эволюция животных могла идти иначе, чем думали раньше: сначала они развивались в глубоководных зонах, а уже потом мигрировали на мелководье.
Новые данные не просто уточняют хронологию появления сложных организмов — они заставляют по‑новому взглянуть на механизмы ранней эволюции жизни на нашей планете.