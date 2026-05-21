Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые пересмотрели возраст сложной жизни: находки в Канаде меняют представления об эволюции

Археологические находки на северо-западе Канады заставили ученых пересмотреть представления о том, когда на Земле появились сложные организмы. В ходе раскопок исследователи обнаружили более 100 окаменелостей, в том числе шесть видов, ранее не известных в Северной Америке. Возраст отдельных образцов достигает 567 миллионов лет.

Источник: Scott Evans / ©AMNH

Результаты исследования опубликованы 20 мая в журнале Science Advances.

Открытия указывают, что подвижные животные, способные самостоятельно искать пищу, появились на несколько миллионов лет раньше, чем считалось. Находки относятся к эдиакарскому периоду (635−541 млн лет назад), когда территория современной Северной Америки входила в состав древнего континента Лавразия.

Особое значение имеет обнаружение в Северной Америке окаменелостей фауны «Белого моря» (559−550 млн лет назад). Их возраст на 5−10 миллионов лет превышает аналогичные находки в Европе, Азии и Австралии. Среди интересных образцов — Dickinsonia, плоское овальное существо, питавшееся водорослями; Funisia, трубкообразный организм, свидетельствующий о древнем половом размножении; а также Kimberella — древний моллюск, возможно, первый организм с двусторонней симметрией.

Анализ осадочных пород показал неожиданный факт: канадские окаменелости сформировались на значительной глубине. Это позволяет предположить, что эволюция животных могла идти иначе, чем думали раньше: сначала они развивались в глубоководных зонах, а уже потом мигрировали на мелководье.

Такая последовательность противоречит распространенной теории, согласно которой жизнь изначально зародилась и развивалась в прибрежных мелководных областях.

Новые данные не просто уточняют хронологию появления сложных организмов — они заставляют по‑новому взглянуть на механизмы ранней эволюции жизни на нашей планете.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше