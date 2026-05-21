В Иланско-Нижнеингашском МО ограничат движение через железнодорожный переезд

Движение машин через железнодорожный переезд, расположенный на автодороге, соединяющей деревни Старая Пойма и Новая Пойма, будет временно ограничено из-за ремонтных работ. С 23:00 21 мая до 23:00 22 мая пропуск автотранспорта осуществляться не будет. В пресс-службе КрасЖД рассказали, что в период закрытия переезда автомобили экстренных служб будут пропускаться по временному настилу. Отметим, что в Красноярске отремонтируют дороги к Столбам, Торгашинскому хребту и Караульной горе.