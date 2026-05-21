На Дону производство винодельческой продукции выросло на 14%

В первом квартале 2026 года производство винодельческой продукции (включая виноматериалы) в Ростовской области достигло 650 тыс. декалитров, что на 14% больше год к году. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.