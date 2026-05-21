Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону производство винодельческой продукции выросло на 14%

В первом квартале 2026 года производство винодельческой продукции (включая виноматериалы) в Ростовской области достигло 650 тыс. декалитров, что на 14% больше год к году. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Источник: Коммерсантъ

В первом квартале 2026 года производство винодельческой продукции (включая виноматериалы) в Ростовской области достигло 650 тыс. декалитров, что на 14% больше год к году. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

В 2026 году в планах у винопроизводителей заложить виноградники на 125 га, что увеличит их общую площадь на 7%.

Объем производства вина в Ростовской области в 2025 году достиг 365,9 тыс. дал (4,9 млн бутылок). Это на 2% больше год к году. В тот же период производство виноматериалов увеличилось в 1,8 раза — до 1,5 млн декалитров.

По данным министерства, в Ростовской области зарегистрировано 16 лицензированных производителей винодельческой продукции и восемь производителей винограда.