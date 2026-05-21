В Прикамье впервые провели успешную ЭКМО при кардиогенном шоке

Елена поступила в больницу с кардиогенным шоком — критическим состоянием, когда сердце не справляется с перекачиванием крови. Сначала была проведена экстренная ангиография, которая показала почти полное закрытие артерии. После стентирования состояние пациентки продолжало ухудшаться, и для поддержки сердца и других органов было решено подключить её к аппарату ЭКМО.