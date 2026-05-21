В Омске начался ремонт общежития № 5 технического университета

Капитальный ремонт стартовал в общежитии № 5 Омского государственного технического университета на улице 2-й Поселковой, сообщили в учебном заведении. Работы проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети».
Девятиэтажное здание площадью почти 6,3 тыс. кв. м на 474 места введено в эксплуатацию в 1979 году. Последний капремонт проводился в 2020—2021 годах. В ходе модернизации специалисты заменят все инженерные коммуникации, обновят фасад, внутреннюю отделку, окна и двери, закупят новую мебель и бытовую технику. Также там обустроят кухни и комнаты личной гигиены, смонтируют новую пожарно-охранную сигнализацию, системы контроля доступа и видеонаблюдения, обеспечат условия по программе «Доступная среда».
Ректор ОмГТУ Павел Корчагин отметил, что проект разработан с учетом опыта лучших российских университетов и пожеланий студентов. Также заранее были предусмотрены места для временного расселения. Завершить работы планируется до конца октября 2028 года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.