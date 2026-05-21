Ребёнок попал в реанимацию после смертельного ДТП в Воронежской области

Напомним, что авария произошла 18 мая. 20-летний водитель Kia Rio во время движения не справился с управлением автомобиля. В результате иномарка вылетела с проезжей части, а затем перевернулась и врезалась в деревья. Автомобилист скончался на месте. В больнице сейчас находятся его пассажиры, девочки в возрасте 12 и 15 лет, а также 15-летний мальчик.