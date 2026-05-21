Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребёнок попал в реанимацию после смертельного ДТП в Воронежской области

Ещё двое пострадавших детей находятся в профильном отделении медучреждения.

Источник: АиФ Воронеж

Трое детей, пострадавших в смертельном ДТП в селе Тресоруково Лискинского района вечером 18 мая, находятся в больнице. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в четверг, 21 мая.

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжёлое. Ребёнок лежит в реанимации медучреждения.

Ещё двое пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести в профильном отделении.

Напомним, что авария произошла 18 мая. 20-летний водитель Kia Rio во время движения не справился с управлением автомобиля. В результате иномарка вылетела с проезжей части, а затем перевернулась и врезалась в деревья. Автомобилист скончался на месте. В больнице сейчас находятся его пассажиры, девочки в возрасте 12 и 15 лет, а также 15-летний мальчик.