Группа компаний «Сигма» планирует производить растительное масло на Алтае

Строительство маслоэкстракционного завода ГК «Сигма» по переработке семян подсолнечника и рапса мощностью 1200 тонн в сутки продолжается в селе Леньки Благовещенского района Алтайского края в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в Управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Продукцию планируют поставлять на экспорт, в основном в страны Азии. В настоящее время завершается строительство рушильно-веечного и прессового отделений, первой очереди ТЭЦ. В июле 2026 года планируется начать производство масла прямого отжима и выйти на переработку более 300 тонн маслосемян в сутки. Полный ввод в эксплуатацию завода намечен на 2027 год. На предприятии создадут более 400 рабочих мест.
«Запуск такого крупного производства придаст импульс развитию масложировой отрасли, экспортной деятельности и социально-экономическому развитию всего края. По производству растительных масел второй год подряд достигнуты исторические максимумы. Масла занимают наибольшую долю в объеме экспорта: подсолнечное — 15,2%, рапсовое — 12,2%», — отметил заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.