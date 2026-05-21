Бастрыкин заинтересовался оползнями в нижегородской деревне Карабатово

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался оползнями в деревне Карабатово Кстовского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
Жители деревни рассказали, что оползни могут стать причиной уничтожения их домов. В числе объектов, оказавшихся в зоне разрушения, — земля ветерана СВО.
На одном из участков в Карабатове уже обрушилась хозяйственная постройка. С аналогичной проблемой в течение шести лет сталкиваются жители соседнего населенного пункта. Там разрушены несколько домов и водопровод.
В региональном управлении СК завели уголовное дело по факту нарушения прав местных жителей. Теперь нижегородские следователи представят доклад в центральный аппарат федерального ведомства.
Напомним, председателю СК доложат об отсутствии ремонта в разрушающемся доме в Павлове.