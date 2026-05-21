Работу кондиционеров проверили в общественном транспорте Нижегородской области

Из 57 проверенных машин системы охлаждения исправно работают в 37.

Источник: Комсомольская правда

В разгар жары в Нижнем Новгороде проверили, как охлаждается общественный транспорт. Специалисты отдела контроля пассажирских перевозок оценили работу кондиционеров в 57 автобусах, трамваях и электробусах, сообщили в Центре развития транспортных систем.

По итогам проверки выяснилось, что кондиционеры исправны в 37 машинах. В остальных 20 автобусах пассажирам повезло меньше: системы охлаждения там либо не предусмотрены конструкцией, либо вышли из строя, поэтому салоны проветривают по старинке, открывая окна. Перевозчикам уже направили требования оперативно устранить неполадки, а водителям отдельно объяснили, что температура в салоне должна оставаться комфортной. Мониторинг работы кондиционеров продолжат.