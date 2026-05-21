Сливы с Дальнего Востока. Как выпускников обманывают с покупкой ответов ЕГЭ

В преддверии основного периода ЕГЭ-2026 в сети активизировались мошенники, предлагающие приобрести якобы имеющиеся у них «слитые ответы» на экзамены. Подробнее о том, как злоумышленники манипулируют сознанием выпускников и как защитить себя в таких случаях, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
«Ещё успею».
Выпускник прошлых лет Анатолий (имя изменено) поделился с perm.aif.ru личной историей о попытке купить ответы на ЕГЭ. Экзамены он сдавал в 2019 году.
«Я постоянно откладывал подготовку. Всё время успокаивал себя мыслью, что ещё успею. А потом внезапно наступил май. До экзаменов оставалось всего две недели», — вспоминает молодой человек.
В это время в школе всё чаще начали обсуждать так называемые «сливы» ответов. Одноклассники рассказывали, что перед экзаменом можно купить якобы настоящие варианты. Сначала Анатолий относился к этому скептически и считал подобные предложения обычным мошенничеством. Но чем ближе были экзамены, тем сильнее нарастала паника.
«Нашёл телеграм-канал. Там публиковали отзывы, скриншоты с высокими баллами и кружочки от “довольных выпускников”. Всё выглядело очень убедительно, потому что ответы были якобы с Дальнего Востока. Цена вопроса — 15 тысяч рублей. Помню, как убеждал себя: если сейчас не куплю ответы, точно завалю экзамен. В итоге перевёл деньги», — рассказал Анатолий.
После оплаты доверчивому выпускнику написали, что ответы отправят утром в день экзамена. Однако в назначенное время никаких материалов он так и не получил. Сначала в канале закрыли комментарии, затем начали исчезать сообщения, а после попытки связаться с администратором Анатолия просто заблокировали.
В Рособрнадзоре напоминают, что для каждого предмета создаётся большое количество вариантов контрольно-измерительных материалов (КИМ). Все они шифруются и автоматически распределяются по регионам и часовым поясам, поэтому заранее узнать, какой именно вариант попадёт в конкретный пункт проведения экзамена, невозможно. Кроме того, варианты отличаются в зависимости от часового пояса. Это означает, что материалы, которые мошенники выдают за «сливы с Дальнего Востока», не могут совпадать с заданиями, используемыми в других регионах страны.
Утечка невозможна.
В Рособрнадзоре заявили, что система подготовки и доставки экзаменационных заданий выстроена таким образом, чтобы исключить человеческий фактор, несанкционированный доступ и любые попытки «слива» вариантов в сеть.
Процесс создания КИМ организован в режиме, сравнимом с работой объектов повышенной секретности. Так, разработка ведётся в охраняемом помещении с видеонаблюдением, записью переговоров и блокировкой несанкционированных действий на компьютере. Доступ в помещения строго ограничен, использование личной электроники полностью запрещено.
Дополнительный уровень защиты обеспечивает система передачи материалов. Экзаменационные задания поступают в пункты проведения ЕГЭ исключительно в зашифрованном виде по защищённым каналам связи. Расшифровка начинается только за 30 минут до старта экзамена. Причём для запуска процедуры необходимы сразу два независимых ключа доступа: электронный токен, находящийся у члена государственной экзаменационной комиссии, и специальный пароль, который поступает по защищённому каналу непосредственно перед началом экзамена.
«Единственный законный способ успешной сдачи ЕГЭ — качественная подготовка и соблюдение установленных процедур. Любые предложения об “альтернативных схемах” являются мошенничеством. Сэкономьте свои деньги, а время лучше потратьте на подготовку», — рассказали в Рособрнадзоре.
Как защитить себя от мошенников.
Рособрнадзор напоминает о правилах защиты от сетевых мошенников. Не оплачивайте услуги, связанные с продажей «готовых ответов» ЕГЭ или обещаниями «гарантированного» результата экзамена. Подобные предложения являются незаконными и приводят лишь к финансовым потерям.
Никому не передавайте персональные данные, пароли и коды подтверждения из СМС — даже если собеседник представляется сотрудником технической поддержки ГИА. Уполномоченные организации не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
Для дополнительной защиты аккаунта рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию на Едином портале госуслуг (ЕСИА). Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим данным.
Звонок из приёмной комиссии.
После сдачи ЕГЭ начинается период подачи документов в вузы. В Министерстве просвещения Российской Федерации предупредили, что в это время активизируются мошенники, использующие тему поступления для обмана абитуриентов и их родителей.
Злоумышленники выдают себя за сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий, пытаясь получить персональные данные и похитить деньги граждан. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они звонят и рассылают сообщения, просят назвать код из СМС или перейти по ссылке. Таким образом мошенники получают доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, аккаунтам на «Госуслугах» и даже банковским приложениям.
В Минпросвещения напоминают: сотрудники ведомства никогда не запрашивают персональные данные по телефону и не требуют сообщать коды из СМС, пароли или реквизиты банковских карт. Если звонок вызывает подозрение, следует немедленно прекратить разговор и проверить информацию через официальные каналы. О случаях мошенничества рекомендуется сообщать в полицию.