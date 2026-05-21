Сливы с Дальнего Востока. Как выпускников обманывают с покупкой ответов ЕГЭ

В Рособрнадзоре напоминают, что для каждого предмета создаётся большое количество вариантов контрольно-измерительных материалов (КИМ). Все они шифруются и автоматически распределяются по регионам и часовым поясам, поэтому заранее узнать, какой именно вариант попадёт в конкретный пункт проведения экзамена, невозможно. Кроме того, варианты отличаются в зависимости от часового пояса. Это означает, что материалы, которые мошенники выдают за «сливы с Дальнего Востока», не могут совпадать с заданиями, используемыми в других регионах страны.