В Арзамасе осудили старшую медсестру детского лагеря из-за гибели ребенка

Арзамасский городской суд Нижегородской области вынес приговор бывшей старшей медицинской сестре детского лагеря. Она признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей и смерть человека (ч. 2 ст. 236 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
Следствием и судом установлено, что в 2023 году подсудимая, отвечая за соблюдение санитарных норм в лагере и своевременное информирование руководства о нарушениях, отнеслась к своим обязанностям ненадлежащим образом. Это привело к вспышке массовой инфекции, в результате которой заразились четверо детей и один сотрудник учреждения. Один из заболевших несовершеннолетних скончался.
В ходе судебных заседаний женщина свою вину не признала. Приговором суда от 19 мая 2026 года бывшей сотруднице лагеря назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы. На данный момент судебное решение в законную силу не вступило.
Ранее сообщалось, что расследование гибели ребенка завершили в Нижегородской области.