Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Арзамасе осудили старшую медсестру детского лагеря из-за гибели ребенка

Суд назначил женщине 2,5 года ограничения свободы за нарушение санитарных правил, приведшее к массовому заражению.

Арзамасский городской суд Нижегородской области вынес приговор бывшей старшей медицинской сестре детского лагеря. Она признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей и смерть человека (ч. 2 ст. 236 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

Следствием и судом установлено, что в 2023 году подсудимая, отвечая за соблюдение санитарных норм в лагере и своевременное информирование руководства о нарушениях, отнеслась к своим обязанностям ненадлежащим образом. Это привело к вспышке массовой инфекции, в результате которой заразились четверо детей и один сотрудник учреждения. Один из заболевших несовершеннолетних скончался.

В ходе судебных заседаний женщина свою вину не признала. Приговором суда от 19 мая 2026 года бывшей сотруднице лагеря назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы. На данный момент судебное решение в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что расследование гибели ребенка завершили в Нижегородской области.