В Липецкой области на передачу изображения с камер выделят почти 100 млн

В октябре прошлого года в Воронеже объявили торги на поставку камер видеонаблюдения с распознаванием лиц. Начальная цена контракта составляла 57,4 млн руб. Тогда на участие в аукционе было подано две заявки, и обе комиссия признала не соответствующими требованиям. Тем не менее через две недели после проведения торгов заказчик, воронежское учреждение «Безопасный город», все-таки заключило контракт с петербургским ООО «Центр речевых технологий» напрямую, как если бы он был «единственным поставщиком». Компания снизила начальную цену соглашения до 57,1 млн руб. По данным портала госзакупок, его исполнение завершилось 31 декабря. Ранее системы видеонаблюдения с идентификацией лиц ни в Воронеже, ни в других регионах Черноземья не было.