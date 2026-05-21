Хабаровский дендрарий расцвел: фоторепортаж из зеленого рая

Весенний дендрарий Хабаровска встретил буйством красок и звуков. Деревья уже полностью распустили листву, укрыв аллеи густой зеленой тенью. Ветки клонятся к земле под тяжестью почек. Воздух наполнен пением птиц — их голоса слышны из каждого куста. Среди свежей листвы то и дело мелькают пернатые тени. Солнце пробивается сквозь кроны, оставляя на траве золотые пятна. Дендрарий живет своей полной весенней жизнью — шумной, яркой, немного непослушной. И это лучшее время, чтобы гулять здесь без цели, просто впитывая весну.