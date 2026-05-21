Детектив про советских шпионов, который снимали в Калининградской области, стал лучшим мини-сериалом года

Сериал «Дорогой Вилли»18+, съёмки которого проходили в Калининградской области, выиграл премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Шоу отметили сразу в двух номинациях. Репортаж с церемонии показали на телеканале «РЕН-ТВ».
Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве вручили уже в 13-й раз. За награды боролись более 40 проектов.
Как лучший мини-сериал «Дорогой Вилли» обошёл двух конкурентов: «На сопках Маньчжурии»18+ режиссёра Дениса Нейманда и «Топор 1945. Июль»18+ Вадима Островского.
В номинации «Лучший документальный сериал» конкуренцию проекту также составили два шоу. Первое — «В поисках Андрея Рублёва»6+ Орхана Абулова, второе — «Черкизон. Ад и рай России»18+ Вадима Ватагина.
В основе сюжета «Дорогого Вилли» лежит история тайной операции времён Леонида Брежнева. Та была связана с передачей политического послания канцлеру ФРГ Вилли Брандту. Сценарий создали на основе документальных материалов, которые в течение нескольких лет собирал Игорь Прокопенко.
Режиссёром проекта выступил Владимир Щегольков, а в актёрский состав вошли Сергей Маковецкий, Сергей Марин и Алексей Розин.
Другие победители.
Лучший телесериал — «Константинополь»18+ (режиссёр Сергей Чекалов). Первые места также получили художник-постановщик проекта Назик Каспарова и художник по костюмам Светлана Михаленко. Лучший многосерийный телефильм — «Эльбрус»16+ (режиссёры Юлия Гончарова и Сергей Ганночка). Лучший онлайн-сериал до шести серий — «Челюскин. Первые»18+ (режиссёр Степан Коршунов). Лучший онлайн-сериал от семи серий — «Ландыши. Такая нежная любовь»18+ (режиссёр Александр Карпиловский). Проект также взял призы за оригинальную музыку, звукорежиссуру и кастинг. Лучший комедийный сериал — «Подслушано в Рыбинске»18+ (режиссёр Пётр Тодоровский). Ивана Баранова отметили как сценариста, а Тимофея Трибунцева наградили за выдающуюся актёрскую игру. Лучший анимационный сериал — «Три кота»0+ (режиссёр Дмитрий Высоцкий). Лучший документальный фильм — «Брат навсегда»18+ (режиссёры Григорий и Анна Сельяновы). Лучший полнометражный художественный фильм — «Батя 2. Дед»18+ (режиссёр Илья Учитель).
В категории «визуальные эффекты» победил сериал «Волшебный участок»18+. Этот же проект принес награду художникам по гриму Анастасия Эсадзе и Татьяна Шайгарданова.
Награду за операторскую работу получил Максим Осадчий за сериал «Фишер. Затмение»18+. Лучшим режиссером монтажа стал Марсель Шамшулин за работу над проектом «Бар “Один звонок”»18+.
В актёрских номинациях также отметили Марию Аронову в сериале «Олдскул»16+, Игоря Золотовицкого в «Улице Шекспира»18+ и Аню Чиповскую — за роль второго плана в сериале «Атом»16+.
Во время церемонии зал аплодисментами почтил память Золотовицкого, награду которому присудили посмертно.
«Клопс» общался со съёмочной командой «Дорогого Вилли» во время работы над проектом.