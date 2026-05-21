Детектив про советских шпионов, который снимали в Калининградской области, стал лучшим мини-сериалом года

Лучший телесериал — «Константинополь»18+ (режиссёр Сергей Чекалов). Первые места также получили художник-постановщик проекта Назик Каспарова и художник по костюмам Светлана Михаленко. Лучший многосерийный телефильм — «Эльбрус»16+ (режиссёры Юлия Гончарова и Сергей Ганночка). Лучший онлайн-сериал до шести серий — «Челюскин. Первые»18+ (режиссёр Степан Коршунов). Лучший онлайн-сериал от семи серий — «Ландыши. Такая нежная любовь»18+ (режиссёр Александр Карпиловский). Проект также взял призы за оригинальную музыку, звукорежиссуру и кастинг. Лучший комедийный сериал — «Подслушано в Рыбинске»18+ (режиссёр Пётр Тодоровский). Ивана Баранова отметили как сценариста, а Тимофея Трибунцева наградили за выдающуюся актёрскую игру. Лучший анимационный сериал — «Три кота»0+ (режиссёр Дмитрий Высоцкий). Лучший документальный фильм — «Брат навсегда»18+ (режиссёры Григорий и Анна Сельяновы). Лучший полнометражный художественный фильм — «Батя 2. Дед»18+ (режиссёр Илья Учитель).