Дети во все времена замечательные. Учитель года из Нижнего о миссии педагога

Учитель биологии и химии нижегородской школы № 118 Роман Смирнов стал победителем конкурса «Учитель года-2026» в Нижегородской области. В интервью aif.ru он рассказал, почему остался в школе несмотря на трудности и что держит его у доски.
По словам Романа Смирнова, в школе он нашел все, что хотел, и даже больше. Первая практика стала серьезной проверкой, но, если умеешь общаться и понимаешь, где провокация, шансы найти контакт есть. Дети начинают прощупывать границы, особенно с молодыми педагогами. Педагогика, убежден он, — это не тотальная любовь, а честный договор. Задача учителя — не переделать детей под себя, а услышать.
Среди трудностей молодых специалистов он назвал нехватку поддержки старших коллег. Кроме того, изменилась роль учителя: раньше он был непоколебимым авторитетом и источником знания, а теперь — навигатором в мире знаний.
Конфликтов с родителями у него не было, но возникало недопонимание из-за нагрузки. Педагог объясняет: обучение — это марафон, а не спринт.
Буллинг в школе был всегда. Учитель как значимый взрослый должен быть вовлечен в тему. Он доносит до детей: если ты стал жертвой травли, твоей вины в этом нет: «Сегодня травишь ты — не исключено, что завтра начнут травить и тебя». Буллинг — это не только про агрессию, но и про трусость.
Главная радость в профессии — искренняя детская благодарность. Роман вспоминает случай, когда девочка после объяснения материала сдала проверочную на пять и сказала «спасибо». А на выпускном в девятом классе отец ученицы пожал руку со словами: «Роман Николаевич, можно я вам руку пожму? Вы — легенда!» Педагогика держится на таких тихих победах, на моменте, когда ребенок говорит: «Я понял».
Отвечая на вопрос о современных детях, учитель заметил: «Дети во все времена замечательные». Они отличаются от других поколений, но все равно замечательные. Им важна интерактивность, смена видов деятельности. На открытом уроке по теме «Белки» в гуманитарном классе он использовал обычную шерстяную нитку, чтобы показать структуру белка. Когда сухое понятие «вторичная структура» становится в руках осязаемой спиралью, ребята сами начинают задавать вопросы — это ценнее любого монолога.
Чтобы привлечь молодых специалистов в школу, нужно повышать престиж профессии, обеспечивать конкурентную оплату труда и развивать наставничество, считает учитель. Сам Роман Смирнов признался, что победа в конкурсе «Учитель года» стала для него неожиданностью, но вдохновила на будущую работу.