Клонированная корова Звездочка родила здорового теленка в Краснодарском крае

Звездочка появилась на свет 3 марта 2024 года как точная генетическая копия коровы-рекордсменки, которая давала до 18 т молока за лактацию, сообщила группа компаний «Прогресс Агро» на своей странице во «ВКонтакте».
Успешное рождение потомства от клонированного животного — значимое достижение: оно доказывает, что такие особи способны к полноценной репродукции. Более того, беременность и роды Звездочки прошли без осложнений, без вмешательства ветеринаров. Это особенно ценно, поскольку клонированные животные часто сталкиваются с проблемой крупноплодия.
Специалисты отмечают, что Дарёна развивается нормально: растёт наравне со сверстниками и показывает хорошие привесы. Это подтверждает, что потомство клонированных животных может быть полностью жизнеспособным и здоровым.
Лабораторные исследования также показали: молоко Звездочки соответствует высшему сорту и по вкусовым качествам не отличается от обычного коровьего молока. Сейчас ее продуктивность достигает 31 кг в день, а в течение года, по прогнозам экспертов, может вырасти до 12 т за лактацию — и в дальнейшем есть шансы выйти на рекордные показатели.
Генеральный директор ГК «Прогресс Агро» Денис Серпицкий подчеркнул, что компания не только отработала технологию клонирования (осенью 2025 года удалось получить еще двух телят), но и продвинулась в решении проблемы крупноплодия. В криобанке предприятия хранятся сотни клонированных эмбрионов Звездочки и генетический материал двух выдающихся быков-производителей.
Этот успех открывает новые перспективы для отечественного животноводства: технология клонирования поможет быстрее размножать высокопродуктивных животных и целенаправленно улучшать качество стада, укрепляя продовольственную безопасность страны.