На Дону двух женщин могут помиловать за положительные характеристики

9 мая комиссия по вопросам помилования Ростовской области рассмотрела 12 ходатайств осуждённых, совершивших в общей сложности 31 преступление на территории региона. По итогам заседания комиссия приняла решение о целесообразности помилования двух женщин. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства Ростовской области.