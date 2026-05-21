На Дону двух женщин могут помиловать за положительные характеристики

9 мая комиссия по вопросам помилования Ростовской области рассмотрела 12 ходатайств осуждённых, совершивших в общей сложности 31 преступление на территории региона. По итогам заседания комиссия приняла решение о целесообразности помилования двух женщин. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства Ростовской области.
При рассмотрении ходатайств комиссия учитывала следующие факторы: наличие у осуждённых несовершеннолетних детей; положительные характеристики личности; срок, уже отбытый в местах лишения свободы; благоприятный прогноз поведения в случае освобождения.
Материалы по одобренным ходатайствам будут направлены на рассмотрение главе региона. Окончательное решение о помиловании принимается президентом Российской Федерации.