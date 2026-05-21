Красноярская ГЭС уменьшит сброс воды с 22 мая после паводков

Красноярская ГЭС уменьшит объём сброса воды с 22 мая. Об этом сообщили в Енисейском бассейновом водном управлении.

Сейчас станция сбрасывает около 5000 кубометров в секунду, но с четверга показатель снизят до 4000−4500 кубометров.

Уровень Енисея в Красноярске сейчас составляет 320 сантиметров. На этой отметке река держится уже неделю — после того, как водосброс увеличили из-за паводков. Ожидается, что после снижения сброса вода начнёт убывать.

Ранее мы сообщали, что 3 жилых дома и 153 участка остаются подтопленными в Красноярском крае.