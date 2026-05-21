На Дону средняя стоимость подержанного автомобиля выросла до 1,68 млн рублей

В 2025 году количество предложений о продаже автомобилей с пробегом на «Авто.ру» значительно выросло, однако спрос со стороны покупателей был ниже прежнего, что подтолкнуло многих продавцов постепенно снижать цены. «Недоступность заемных средств толкало спрос из сегмента новых автомобилей в пользу подержанных. В марте и апреле 2026 года на рынке наметилось оживление за счет снижения ставки рефинансирования и улучшения валютных курсов, и потребители купили почти на 6% больше автомобилей, чем годом ранее. В лидерах по прежнему остаются доступные корейские модели, а также автомобили отечественных автопроизводителей», — отметили эксперты сервиса.