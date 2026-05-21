Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области возникли споры с инвестором о сроках установки тысячи камер фотовидеофиксации

На дорогах Ростовской области хотят установить тысячу камер.

У правительства Ростовской области возникли разногласия с инвестором по срокам установки камер фотофиксации нарушений. Об этом речь шла на заседании совета по инвестициям.

По договору, с 2026 по 2028 год инвестор должен установить новые комплексы и создать интеллектуальную систему для приема данных и вынесения решений о штрафах. Компания также обязуется обслуживать оборудование до 2039 года. Общая сумма вложений составляет 40 миллиардов рублей.

Однако региональные власти хотели бы ускорить установку камер и уложиться в два года. Инвестор, по словам чиновников, не готов запускать интеллектуальную систему в первую очередь и предлагает сначала повесить камеры на уже имеющиеся мощности.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!