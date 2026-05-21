Паводок угрожает посёлку в Новосибирской области

По прогнозам спасателей, в период с 21 по 26 мая уровень воды может подняться до 480 сантиметров. В ведомстве не исключают затопления прибрежных территорий и возникновения чрезвычайной ситуации.
Жителям посёлка и окрестных населённых пунктов рекомендуют следить за развитием обстановки и заблаговременно принять меры предосторожности. В случае возникновения опасной ситуации необходимо незамедлительно обращаться за помощью по единому номеру экстренных служб 112.
Спасатели продолжают мониторинг гидрологической обстановки в регионе. О развитии ситуации будет сообщаться дополнительно.
