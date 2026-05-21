Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паводок угрожает посёлку в Новосибирской области

В ближайшие дни существует угроза подтопления посёлка Гавриловский из-за подъёма уровня воды в реке Каргат. Об этом предупредили в региональном управлении ГУ МЧС.

Источник: Сиб.фм

По прогнозам спасателей, в период с 21 по 26 мая уровень воды может подняться до 480 сантиметров. В ведомстве не исключают затопления прибрежных территорий и возникновения чрезвычайной ситуации.

Жителям посёлка и окрестных населённых пунктов рекомендуют следить за развитием обстановки и заблаговременно принять меры предосторожности. В случае возникновения опасной ситуации необходимо незамедлительно обращаться за помощью по единому номеру экстренных служб 112.

Спасатели продолжают мониторинг гидрологической обстановки в регионе. О развитии ситуации будет сообщаться дополнительно.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше