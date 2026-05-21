В Воронеже распланируют под застройку 16,7 га на окраине города

«Ъ-Черноземье» писал, что в 2023 году власти Воронежа утвердили документацию по планировке около 15 га на территории, ограниченной улицами Силикатной, Защитников Родины, Крейзера, Романтиков, Мосина и Мазлумова. Тогда сообщалось, что «Поколение» собирается возвести шестисекционный 19-этажный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, в том числе для размещения объектов дополнительного образования на 60 тыс. кв. м, четырехсекционный 19-этажный дом на 40,6 тыс. кв. м, два односекционных 25-этажных дома по 20 тыс. кв. м каждый, трехсекционный дом 19−25 этажей на 44,6 тыс. кв. м и трехсекционный десятиэтажный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, в том числе для размещения объектов дополнительного образования на 18,8 тыс. кв. м. По данным единой информационной системы жилищного строительства, ЖК «Поколение» планируют сдать в четвертом квартале этого года.