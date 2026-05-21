Медсестру нижегородского лагеря осудили за массовое отравление с гибелью ребенка

На 2,5 года ограничения свободы осудили старшую медсестру ГБУ «Областной санаторно-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Золотой колос”» в Арзамасе за массовое отравление и гибель одного подростка в 2023 году. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщили в Нижегородском областном суде.
Суд посчитал доказанным, что именно ненадлежащее исполнение медсестрой своих обязанностей привело к инфекционному заражению сотрудника лагеря и четырех несовершеннолетних отдыхающих, один из которых погиб. Вину фигурантка не признала.
Как писал «Ъ-Приволжье», изначально дело было квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Погибшему мальчику было 13 лет, его родственники два дня не давали согласия на госпитализацию.