Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 856 тонн косметики экспортировали из Сибири

Лидером среди регионов по объему вывезенной продукции стала Новосибирская область.

Источник: Национальные проекты России

Сибирские предприниматели экспортировали более 856 тонн косметических средств с начала 2026 года, что соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». С долей в 74% среди регионов лидирует Новосибирская область, сообщили в региональном министерстве экономического развития.

Продукцию отправляют в Казахстан, Беларусь, Киргизию и Азербайджан. Кремы, парфюмерию, средства для волос и личной гигиены в этом году ввезли 20 стран дальнего и ближнего зарубежья.

Отметим, что более 1000 новосибирских экспортеров зарегистрированы на платформе «Мой экспорт», в 2025 году они получили более 45 тысяч услуг господдержки. Также 50 косметических брендов региона получили поддержку в Центре поддержки экспорта (ЦПЭ) на базе центра «Мой бизнес».

В прошлом году производитель Biotime с господдержкой открыл рынок Саудовской Аравии, «ВайтСикрет» и «СТМ-КОСМЕТИКС» заключили контракты на поставку в Казахстан, «Йодометика» экспортирует продукцию в Беларусь и Грузию. Девять новосибирских косметических брендов имеют знак «Сделано в России», что дает доступ к маркетинговым инструментам Российского экспортного центра. Среди них — «СибирьБотаник», «Авента» и «Текхим».

За 2025 год сибирские производители отправили на экспорт более 6 тысяч тонн косметики и парфюмерии. Крупнейшим покупателем стал Казахстан, поставки шли в 27 стран мира, включая Малайзию.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше