Более 856 тонн косметики экспортировали из Сибири

Сибирские предприниматели экспортировали более 856 тонн косметических средств с начала 2026 года, что соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». С долей в 74% среди регионов лидирует Новосибирская область, сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Продукцию отправляют в Казахстан, Беларусь, Киргизию и Азербайджан. Кремы, парфюмерию, средства для волос и личной гигиены в этом году ввезли 20 стран дальнего и ближнего зарубежья.
Отметим, что более 1000 новосибирских экспортеров зарегистрированы на платформе «Мой экспорт», в 2025 году они получили более 45 тысяч услуг господдержки. Также 50 косметических брендов региона получили поддержку в Центре поддержки экспорта (ЦПЭ) на базе центра «Мой бизнес».
В прошлом году производитель Biotime с господдержкой открыл рынок Саудовской Аравии, «ВайтСикрет» и «СТМ-КОСМЕТИКС» заключили контракты на поставку в Казахстан, «Йодометика» экспортирует продукцию в Беларусь и Грузию. Девять новосибирских косметических брендов имеют знак «Сделано в России», что дает доступ к маркетинговым инструментам Российского экспортного центра. Среди них — «СибирьБотаник», «Авента» и «Текхим».
За 2025 год сибирские производители отправили на экспорт более 6 тысяч тонн косметики и парфюмерии. Крупнейшим покупателем стал Казахстан, поставки шли в 27 стран мира, включая Малайзию.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.