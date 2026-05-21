10 тонн гуманитарной помощи отправили из Нижнего Новгорода в Дагестан

Это уже второй гуманитарный конвой из столицы Приволжья.

Источник: Комсомольская правда

Вторая крупная партия гуманитарной помощи для жителей Дагестана, чьи дома пострадали от разрушительного наводнения, отправилась из Нижнего Новгорода. Груз весом 10 тонн был собран силами волонтеров, общественных организаций и местных предпринимателей. Об этом сообщает НРО ВОД «Волонтёры Победы».

Это уже второй гуманитарный конвой из столицы Приволжья. Напомним, в конце апреля в наиболее пострадавшие населенные пункты республики было доставлено около 20 тонн предметов первой необходимости.

Благодаря совместным усилиям нижегородцев удалось собрать продукты долгого хранения (крупы, консервы, сладости, чай и кофе), питьевую воду, средства гигиены, бытовую химию, одежду, канцелярские товары и игрушки для детей.

— В трудные времена мы обязаны быть плечом к плечу. Приятно видеть, сколько неравнодушных нижегородцев откликнулось на призыв о помощи. Эта масштабная отправка — живой пример единства и взаимовыручки между регионами, — заявил председатель «Дагестанского землячества» Абдула Ибрагимов, выразив благодарность каждому участнику сбора.

Руководитель нижегородских «Волонтёров Победы» Мария Самоделкина подчеркнула, что миссия движения — помогать здесь и сейчас, и добровольцы не могли оставаться в стороне, чтобы каждый житель Дагестана, получивший посылку, почувствовал поддержку.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
