Красноярский вуз проведет Пушкинский день в честь первого полета человека в космос

Объединить космос и наследие Александра Пушкина решили организаторы молодежного образовательного фестиваля «День русского языка — Пушкинский день России» (6+). Институт социального инжиниринга Университета Решетнёва проводит свой традиционный конкурс для школьников и студентов колледжей и вузов из всех регионов России, а также зарубежных стран. В этом году фестиваль пройдет в два этапа и охватит не только пушкинское наследие, но и космическую тематику в творческих работах. В 2026 году фестиваль пройдет в два этапа. Заочный этап стартовал 1 апреля и продлится до 1 июня, а очный финал состоится 6 июня — в День русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина, — рассказывают организаторы В рамках заочного этапа конкурсанты могут представить эссе, комиксы, литературные проекты и интеллектуальные задания. Очный этап фестиваля пройдет 6 июня и включит творческие выступления в номинациях художественного чтения, театральных постановок и литературных композиций. Особое внимание будет уделено темам дружбы, любви и Родины в поэзии Пушкина и его современников. Фестиваль-конкурс Пушкинский день входит в план мероприятий Российского общества преподавателей русского языка и литературы на 2026 год и направлен на популяризацию русского языка, культуры и литературного наследия России в мире.