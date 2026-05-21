В Перми изменят движение транспорта на время полумарафона «ЗаБег.РФ»

В Перми 23 мая полностью перероют центр города на время проведения полумарафона «ЗаБег.РФ». Ограничения будут действовать с 07:00 до 15:00.
Организаторы забега предоставили «КП-Пермь» карту границ перекрытых улиц. Указанных красными линиями. На время его проведения нельзя будет и выехать из дворов домов, расположенных на красной линии.
Все машины в парковочных местах по пути следования забега эвакуируют. Для этого рекомендуют припарковать автомобили в другом месте. Также в это время закроют вход на набережную Камы, где пройдет трасса.
Городской департамент транспорта сообщил об изменения курсирования автобусов.
С 00:50 до 18:00 маршруты № 7 и № 41 укоротят до остановки «Улица Попова». Маршруты № 10, № 14, № 33, № 50, № 52, № 60 и № 81 начнут следовать в объезд по улицам Екатерининской, Луначарского и Попова.
Дополнительно с 07:00 до 15:00 маршруты № 3 и № 71 запустят до ул. Екатерининской с разворотом через улицы Газеты «Звезда» и Пушкина. Маршрут № 51 укоротят до остановки «ПНИПУ», № 85 перенаправят до остановки «Улица Максима Горького» в районе Горьковского трамвайного кольца.