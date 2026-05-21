Нижегородцы отправили в пострадавший от наводнения Дагестан 10 тонн гумпомощи

Более 10 тонн гуманитарного груза отправили в Дагестан нижегородские активисты и представители бизнеса, сообщает НРО ВОД «Волонтёры Победы». Это уже вторая партия помощи для жителей региона, пострадавших от наводнения. Менее месяца назад в населенные пункты, принявшие на себя удар стихии, наши земляки передали около 20 тонн «гуманитарки».