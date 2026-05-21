Нижегородцы отправили в пострадавший от наводнения Дагестан 10 тонн гумпомощи

Более 10 тонн гуманитарного груза отправили в Дагестан нижегородские активисты и представители бизнеса, сообщает НРО ВОД «Волонтёры Победы». Это уже вторая партия помощи для жителей региона, пострадавших от наводнения. Менее месяца назад в населенные пункты, принявшие на себя удар стихии, наши земляки передали около 20 тонн «гуманитарки».
Председатель региональной общественной организации «Дагестанское землячество» Абдула Ибрагимов поблагодарил нижегородцев за чуткость и милосердие от лица всех дагестанцев.
«Эта масштабная отправка — живой пример единства и взаимовыручки между регионами», — отметил Абдула Ибрагимов.
Нижегородцы отправили в Дагестан не только продукты питания — крупы, консервы, воду и др., но и средства личной гигиены, товары для дома, одежду, детские игрушки и прочие нужные вещи.
Напомним, жители Нижегородской области помогали восстанавливать здания и наводить порядок на улицах в Курской области после вражеских атак.