Гостиница и спа-комплекс Яны Хтей в Белгороде подешевели на 110 млн из-за из-за «низкого спроса»

В Белгороде вновь, но уже с серьезным дисконтом, выставили на продажу гостиничный- и спа-комплекс «Белогорье» на улице Песчаной, 1А. Он расположен на берегу реки Северский Донец. Отель принадлежит Яне Хтей — дочери экс-президента волейбольного клуба «Белогорье» Геннадия Шипулина и супруге олимпийского чемпиона и сенатора от Белгородской области Тараса Хтея. Сейчас объект продают за 180 млн руб., что на 110 млн дешевле, чем цена осенью 2025 года — 290 млн руб.
Соответствующие объявление размещено на «Авито» агентством недвижимости «Золотая середина». Его представитель, руководитель отдела коммерческой недвижимости Артем Мухин рассказал «Ъ-Черноземье», что стоимость снизили «из-за покупательского спроса, времени эксплуатации объекта и реинвестирования в другой бизнес».
Комплекс по разным ценам пытаются продать уже шесть лет. В 2023-м его выставляли на продажу за 240 млн руб., а в 2025-м стоимость объекта увеличилась до 290 млн руб. Ранее в качестве продавца на «Авито» выступало агентство недвижимости «Правиан». Его представитель в прошлом году пояснял «Ъ-Черноземье», что увеличение цены комплекса связано с высокой инфляцией и ростом налоговой нагрузки.
Также он называл причину продажи комплекса: собственнику «есть куда переинвестировать эти деньги — в более выгодные проекты»: «Наш регион не самый спокойный, к сожалению».
В составе лота, как и ранее: гостиница площадью 2,9 тыс. кв. м, спортивная база на 1,5 тыс. кв. м, бассейн на 618,2 кв.м, ресторан на 727,2 кв.м, котельная (107,4 кв. м), нежилое здание (55,4 кв.м), блок санитарно-технических помещений (32,5 кв.м). Также продаются пять земельных участков общей площадью 28,4 тыс. кв. м, трансформаторная электроподстанция, газораспределительный узел, скважина, летнее кафе на 150 мест и десять беседок на берегу водохранилища.
В объявлении отмечается, что дороги на территории комплекса «полностью асфальтированы», а пешеходные дорожки покрыты плиткой. Также имеются парковочные места.
По данным Rusprofile.ru, ООО «Оздоровительный спа-комплекс Белогорье» зарегистрировано в Белгороде в 2013 году. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью. Выручка компании в 2025 году демонстрирует значительный рост: она увеличилась почти в четыре раза по сравнению с 2024-м и составила 69,3 млн руб. Чистая прибыль за год выросла в шесть раз, достигнув 48,5 млн руб. Гендиректор — Максим Малышев. Владелец — Яна Хтей. Она также является учредителем ООО «Ресторан Белогорье» и ООО «Спа тайм Белогорье», зарегистрированных по одному адресу с «Белогорьем».