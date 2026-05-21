Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Весенние грибы в городе: нижегородцы находят рядовки в парке Пушкина

Любители «тихой охоты» делятся фотографиями находок.

Источник: Время

Жители Нижнего Новгорода замечают появление весенних грибов в городской среде: в парке имени А. С. Пушкина они обнаружили рядовку майскую (также известный как майский или георгиев гриб). Любители «тихой охоты» поделились с ИА «Время Н» фотографиями своих находок.

По их наблюдениям, этот вид грибов обычно появляется в самом конце мая — начале июня.

«Умельцы его солят и маринуют. Но это если удачно сложатся обстоятельства. Червяки часто успевают “заточить” грибы первыми», — подчеркнула нижегородка Светлана.

На предоставленных снимках грибы точно понадкусаны.

Напомним, для сбора краснокнижных грибов теперь потребуется получать разрешение на «Госуслугах».