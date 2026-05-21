Весенние грибы в городе: нижегородцы находят рядовки в парке Пушкина

Жители Нижнего Новгорода замечают появление весенних грибов в городской среде: в парке имени А. С. Пушкина они обнаружили рядовку майскую (также известный как майский или георгиев гриб). Любители «тихой охоты» поделились с ИА «Время Н» фотографиями своих находок.
По их наблюдениям, этот вид грибов обычно появляется в самом конце мая — начале июня.
«Умельцы его солят и маринуют. Но это если удачно сложатся обстоятельства. Червяки часто успевают “заточить” грибы первыми», — подчеркнула нижегородка Светлана.
На предоставленных снимках грибы точно понадкусаны.
Напомним, для сбора краснокнижных грибов теперь потребуется получать разрешение на «Госуслугах».