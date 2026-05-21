Четыре рейса отменены в аэропорту Нижнего Новгорода 21 мая

Два рейса на прилет и два рейса на вылет отменили в нижегородском аэропорту имени Чкалова 21 мая. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.
Напомним, сегодня ночью в Нижнем Новгороде вводили ограничения на выпуск и прием самолетов. Меры принимали для обеспечения безопасности. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
21 мая отменены вылеты из столицы Приволжья в Москву и Санкт-Петербург. Также не состоятся рейсы из этих городов в Нижний Новгород. С задержкой в аэропорт им. Чкалова прибудут два самолета из Антальи. Борт с пассажирами, купившими билеты на турецкий курорт, отправится сегодня не в 15:15, а в 15:55.
