Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туапсе «поселился» Енотыч

На набережной Туапсе открыли первую скульптуру Енотыча.

Источник: t.me/tuapseregionadm

В Туапсе приступили к реализации необычного арт-проекта «Туапсеноты». На городской набережной установили первую из восьми запланированных бронзовых фигур — енота-дедушку, которого ласково назвали Енотычем.

Место для первой скульптуры выбрали знаковое — городскую набережную. Енотыч предстал перед жителями и туристами в образе заядлого рыбака. В его ведре красуется свежий улов — ставрида, которая уже много лет считается неофициальным символом Туапсе.

«Местоположение выбрано не случайно. Енот — рыбак, в его ведре только что пойманная ставрида. Она является давним неофициальным символом Туапсе», — пояснили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Авторами идеи «Туапсенотов» стали местные жители Эдуард Сарбаев и Ирина Савенко. По их задумке, в разных точках города появится целое бронзовое семейство. Фигурки будут расположены так, чтобы туристы и горожане смогли совершить увлекательную прогулку и за короткое время отыскать всех персонажей.

Всего проект предполагает установку восьми мини-скульптур. Следующей на очереди станет «бабушка» бронзового семейства, которая вскоре займет свое место на улицах города.

«Туапсеноты» обещают стать новой визитной карточкой курорта, привлекая любителей городских квестов и интересных фотосессий.

Узнать больше по теме
Туапсе — южный порт и спокойный курорт на берегу Черного моря
Туапсе — это город на Черноморском побережье России. Он часто остается в тени более раскрученных курортов, но при этом обладает собственной атмосферой и значимостью. В этом материале разбираем, где находится Туапсе, чем он примечателен и какую роль играет в регионе.
Читать дальше