В Туапсе «поселился» Енотыч

В Туапсе приступили к реализации необычного арт-проекта «Туапсеноты». На городской набережной установили первую из восьми запланированных бронзовых фигур — енота-дедушку, которого ласково назвали Енотычем.
Место для первой скульптуры выбрали знаковое — городскую набережную. Енотыч предстал перед жителями и туристами в образе заядлого рыбака. В его ведре красуется свежий улов — ставрида, которая уже много лет считается неофициальным символом Туапсе.
«Местоположение выбрано не случайно. Енот — рыбак, в его ведре только что пойманная ставрида. Она является давним неофициальным символом Туапсе», — пояснили в пресс-службе администрации Туапсинского района.
Авторами идеи «Туапсенотов» стали местные жители Эдуард Сарбаев и Ирина Савенко. По их задумке, в разных точках города появится целое бронзовое семейство. Фигурки будут расположены так, чтобы туристы и горожане смогли совершить увлекательную прогулку и за короткое время отыскать всех персонажей.
Всего проект предполагает установку восьми мини-скульптур. Следующей на очереди станет «бабушка» бронзового семейства, которая вскоре займет свое место на улицах города.
«Туапсеноты» обещают стать новой визитной карточкой курорта, привлекая любителей городских квестов и интересных фотосессий.