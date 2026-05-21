Жизнь за городом больше не требует компромиссов: коттеджные поселки объединяют преимущества городской жизни и загородной тишины. Это не просто дома за городом, а умные жилые комплексы с продуманной инфраструктурой и экологичным подходом. Здесь внедряются технологии умного дома*, используются энергоэффективные решения, создаются общественные пространства для разных поколений. Растущий спрос на такую недвижимость отражает глобальную тенденцию: люди хотят жить ближе к природе, не жертвуя удобством и связью с городом. Сегодня именно об этом и поговорим на примере коттеджного поселка ГОЛДФИШ в деревне Жебреи.
Светлана Зинатова, коммерческий директор девелопера ГОЛДФИШ:
— За последние годы понятие «Комфортная жизнь за городом» существенно расширилось. Это уже не только дом и земельный участок, но уже и атмосфера самой территории — коттеджного поселка, где они расположены. Поэтому мы уделяем одинаковое внимание и технологичности домов, и насыщенности инфраструктуры внутренней территории. Все это не обеспечить без качественных инженерных систем самого поселка.
Слагаемые комфорта.
Каждый из наших домов по сути — это целая «система систем». Экологичность, надежность, безопасность дома основаны на технологиях, создающих комфортные условия проживания.
Например, для строительства домов первой очереди поселка выбран архитектурный стиль шале и финская технология фахверк. Фахверк — это быстрое возведение, эффектный внешний вид, длительный срок эксплуатации и энергоэффективность.
Вторая очередь поселка — стиль модерн и гибридная технология, сочетающая сталь, стекло и дерево. Эти материалы позволяют реализовывать архитектурные решения, гармонирующие с ландшафтом и обеспечивающие ни с чем не сравнимый комфорт.
Для третьей очереди поселка мы вновь выбрали стиль шале, идеально вписывающийся в живописный природный ландшафт. Эффектный внешний вид и панорамные окна.
При планировании территории поселка учитывались особенности рельефа и движение солнца. Это позволило наполнить каждый дом естественным светом, органично вписать его в ландшафт и сохранить вид на залив и берег Сылвы. Дома были расположены исходя из предварительно сделанной компьютерной модели поселка — задавалось условие, чтобы из каждого дома была видна речная гладь. Осталось только использовать панорамное остекление.
Экосистема поселка.
Основная составляющая комфорта проживания — это инфраструктура: асфальтированные дороги, уличное освещение, благоустроенный пляж протяженностью около 500 метров, отсыпанный природной галькой, ландшафтное обустройство прогулочных зон, пристань, детские и спортивные площадки.
К сегодняшнему дню полностью смонтированы внутрипоселковые электрические сети, уличное освещение, газопровод. В поселок заведена опто-волоконная линия сети Интернет. Оптоволокно не подвергается помехам, поэтому связь остается стабильной при любых погодных условиях, что позволяет пользоваться технологией умного дома в полной мере, без каких-либо ограничений. Важно отметить, что все коммуникации имеют подземное исполнение, что не конфликтует с экосистемой поселка.
Безопасность — базовый критерий качества жизни. В ГОЛДФИШ он продуман на все 100 процентов: профессиональная охрана 24/7, система видеонаблюдения мест общего пользования, на въезде установлен контрольно-пропускной пункт.
Светлана Зинатова: «Мы не рассматриваем этот проект как исключительно коммерческий. Есть желание создать проект с определенным имиджем и своей историей. Можно много говорить об этом поселке, но лучше один раз увидеть. Поэтому приглашаем в гости».
ГОЛДФИШ — счастье в подарок.
