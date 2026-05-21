В Нижнем Новгороде создали производство сварочных роботов

ООО ПК «Велам-Рус» инвестировало 100 млн руб. в создание завода промышленной робототехники «ВР Роботикс» в Нижнем Новгороде. Предприятие будет выпускать в год до 200 единиц роботизированных сварочных ячеек, которые можно использовать в автомобильной, аэрокосмической, машиностроительной и других отраслях.