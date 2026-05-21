В Екатеринбурге из-за ремонтных работ перекроют улицу Шейнкмана

В Екатеринбурге на 1,5 месяца перекроют улице Шейнкмана от улицы Радищева до переулка Центральный рынок. Ограничения связаны с проведением работ по устройству повышенного пешеходного перехода. Перекрытие продлится с 1 июля по 15 августа.
— Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Малышева — Сакко и Ванцетти — Радищева — Московской, — сообщили в администрации Екатеринбурга.
На месте проведения работ установят соответствующие дорожные знаки и указатели. На маршруты общественного транспорта перекрытие не повлияет.
Горожан просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать маршрут. Отмечается, что по завершении работ застройщик восстановит элементы благоустройства.