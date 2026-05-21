Названы лауреаты премии в области музейного дела

Но если вы спросите меня, в чем главное сокровище музеев, то, по-моему, это люди. Музейные профессии, как правило, любят тишину, профессионализм и предполагают любовь к делу у людей, которые выбирают музей. Очень хотелось бы, чтобы эта любовь, профессионализм, самоотверженность хорошо вознаграждались. И хорошо, что премия им. Д. С. Лихачева позволят хотя бы назвать людьми года лучших в своей профессии экскурсоводов Наталью Новикову («Куликово поле») и Константина Цаликова (Музей русского импрессионизма), реставратора Екатерину Сатель («Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник»), хранителя Вера Берченеву (Владимиро-Суздальский музей-заповедник), научного сотрудника Анатолия Оксенюка (Музей архитектуры им. А. Щусева). А в номинации «Лучший руководитель музея» лауреатом стал Алексей Левыкин, директор Государственного исторического музея.