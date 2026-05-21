Названы лауреаты премии в области музейного дела

III Национальная премия в области музейного дела имени Д. С. Лихачева объявила своих лауреатов за 2025 год. Торжественная церемония прошла в Малом Театре.
Премия в этом году приросла номинациями. Теперь их 17. Новая номинация — «Международный выставочный проект». Все номинации делятся на три группы: в первой — соревнуются представители музейных профессий, во второй — музейные проекты, в третьей — музейные институции и выставки.
И есть еще одна номинация «Служение делу», в которой профессиональное сообщество чествует своих признанных мэтров. С нее и начнем. В этом году премию им. Д. С. Лихачева в этой номинации получили Алиса Ивановна Аксенова, почетный президент Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и археолог Владимир Петрович Толстиков, который заведует отделом искусства и археологии Античного мира в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Все, кто помнит выставку 2022 года, представляющую исследование золота Трои реставраторами и археологами ГМИИ им. А. С. Пушкина, помнят захватывающие рассказы об археологических находках Владимира Петровича.
А в 2025 году к 80-летию Пантикапейской археологической экспедиции ГМИИ им. А. С. Пушкина сделал выставку в своем филиале в Арсенале, в Нижнем Новгороде.
Очень жаль, что она не стала выставкой года.
Музеем года предсказуемо стала Третьяковская галерея. Точнее, ее филиал в Калининграде. Его долгожданное открытие — огромная радость и для жителей региона и для туристов.
Лучшим выставочным проектом стала выставка «Наш авангард» в Русском музее.
А в новой номинации — лучшим международным выставочным проектом названа выставка музея-заповедника «Царицыно» «Индия. Ткань времени». Это и вправду был великолепный проект — умный, яркий, красивый. И открывающий новые горизонты.
А лучшая музейная экспозиция 2025 года — в Центральном музее российского казачества. Это проект Государственного исторического музея.
Самая интересная номинация — «Национальное достояние». Вообще-то каждый музей и его собрание — национальное достояние. Иначе никак. Но наскальная живопись эпохи позднего палеолита в историко-культурном музее-заповеднике «Пещера Шульган-Таш» в Башкортостане действительно, вне конкуренции. Главное — сберечь это сокровище, сравнимое с рисунками в пещере Ласко во Франции, которые тоже появились в эпоху позднего палеолита, примерно 15−18 тысяч лет назад.
В блоке лучших музейных проектов года, конечно, обращает на себя внимание лучшая пиар-кампания. Лауреатом стал Исторический музей с продвижением совместной выставки с Эрмитажем «Драгоценности! Блеск русского двора». Выставку за без малого пять месяцев посетило 155 000 человек, три тиража каталога (2500 экз.) разлетелись, как горячие пирожки, видео с выставки набрали два миллиона просмотров. Кстати, экскурсию по выставке можно увидеть и сейчас — онлайн, конечно.
Конечно, можно было бы сделать вывод, что бриллианты, особенно царские, — лучшие друзья не только девушек, но и музеев. Но даже бриллиантам нужен грамотный пиар. Хотите знать его секрет, обращайтесь в ГИМ. Музей сделал так, что драгоценности царского двора стали любимой темой блогеров, подкастов, бортовых журналов, не говоря уж о глянце и медиафасадах на улицах и дворах (не императорских)… Блеск!
От разговора о драгоценностях оторваться трудно, но нужно. Издательским проектом года стали два тома «Московского Витрувия» (ГМИИ им. А. С. Пушкина). Лучшим музейным маршрутом — спектакль-променад и экскурсия «Встречаемся у якорей», который сделал Музейно-выставочный центр города Находка. Лучшим спецпроектом — «Космическая лаборатория музейных профессий» для глухих и слабослышащих подростков, прошедшая в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге. Ну, а лучшим партнером музея назван благотворительный фонд «Доброта Севера», который сотрудничает с ГИМ.
Но если вы спросите меня, в чем главное сокровище музеев, то, по-моему, это люди. Музейные профессии, как правило, любят тишину, профессионализм и предполагают любовь к делу у людей, которые выбирают музей. Очень хотелось бы, чтобы эта любовь, профессионализм, самоотверженность хорошо вознаграждались. И хорошо, что премия им. Д. С. Лихачева позволят хотя бы назвать людьми года лучших в своей профессии экскурсоводов Наталью Новикову («Куликово поле») и Константина Цаликова (Музей русского импрессионизма), реставратора Екатерину Сатель («Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник»), хранителя Вера Берченеву (Владимиро-Суздальский музей-заповедник), научного сотрудника Анатолия Оксенюка (Музей архитектуры им. А. Щусева). А в номинации «Лучший руководитель музея» лауреатом стал Алексей Левыкин, директор Государственного исторического музея.
Прямая речь.
Алексей Левыкин, директор ГИМ:
— Признание заслуг руководителя — это высокая оценка работы всего коллектива музея. В Историческом музее сформировалась высокопрофессиональная команда специалистов, которая справляется с задачами любой сложности. Мне посчастливилось лично знать Дмитрия Сергеевича Лихачева, который придавал огромное значение музеям не только в свете сохранения национального культурного наследия, но и деле нравственного воспитания и развития личности. Поэтому для меня крайне почетно стать лауреатом Национальной музейной премии, которая носит имя нашего прославленного ученого, истинного патриота русской культуры. Счастлив разделить эту премию с коллективом великого музея, возглавлять который я имею честь.
Цифра.
Более 1000 заявок поступило на конкурс 17 номинаций в Национальной премии им. Д. С. Лихачева.