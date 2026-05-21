Воронежские врачи рассказали о состоянии сбитой электровелосипедом девочки

Трёхлетней девочке, сбитой электровелосипедом на улице Кирова в Воронеже, не потребовалась госпитализация. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в четверг, 21 мая.
Врачи оказали ребёнку всю необходимую медицинскую помощь в стенах больницы, после чего направили юную пациентку на амбулаторное лечение.
Напомним, что ДТП произошло днём среды, 20 мая. 33-летний курьер доставки, управляя электровелосипедом, наехал на девочку, когда двигался по тротуару. После аварии мужчина попытался скрыться. По факту происшествия следователями СК возбуждено уголовное дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.