Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инициативу по защите прав СМИ в работе ИИ озвучили на ЦИПР-2026

Ассоциация руководителей медиа готовит инициативу по защите прав СМИ в работе искусственно интеллекта.

Ассоциация руководителей медиа готовит инициативу по защите прав СМИ в работе искусственного интеллекта. Об этом сообщили в организации.

АРМ планирует защищать права российских медиа при использовании их материалов для обучения ИИ-моделей. Идею озвучила замгендиректора АНО «Диалог Регионы», основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец на конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде.

Современные ИИ-модели могут выполнять заметную часть редакционных процессов, среди которых работа с файлами, сервисами, структурирование информации. При этом, по словам Юлии Аблец, сейчас со стороны пользователей формируется запрос на «российский культурный код» в ИИ.

«Мы с Ассоциацией руководителей медиа считаем, что это понимание контекста, культурного кода может быть обеспечено возможностью использования материалов отечественных СМИ. Но это должно осуществляться на взаимовыгодных условиях и для редакций, и для платформ, нейросетей», — отметила основатель Мастерской новых медиа.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский отметил, что власти готовят законопроект о регулировании искусственного интеллекта. Управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников, в свою очередь, анонсировал выплаты для СМИ за использование материалов в ИИ-моделях.

Напомним, нижегородский проект по ИИ-мониторингу остановок стал лучшим на «ЦИПР Диджитал».

Узнать больше по теме
Сергей Боярский: биография бизнесмена и депутата Госдумы РФ
Сын известных советских и российских актеров Сергей Боярский не продолжил творческую династию, а пошел по своему пути. Обладая музыкальными и актерскими способностями, он стал предпринимателем и государственным деятелем, и в обеих профессиях добился успеха. Подробности биографии Боярского-младшего — в нашей статье.
Читать дальше