Инициативу по защите прав СМИ в работе ИИ озвучили на ЦИПР-2026

Ассоциация руководителей медиа готовит инициативу по защите прав СМИ в работе искусственного интеллекта. Об этом сообщили в организации.
АРМ планирует защищать права российских медиа при использовании их материалов для обучения ИИ-моделей. Идею озвучила замгендиректора АНО «Диалог Регионы», основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец на конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде.
Современные ИИ-модели могут выполнять заметную часть редакционных процессов, среди которых работа с файлами, сервисами, структурирование информации. При этом, по словам Юлии Аблец, сейчас со стороны пользователей формируется запрос на «российский культурный код» в ИИ.
«Мы с Ассоциацией руководителей медиа считаем, что это понимание контекста, культурного кода может быть обеспечено возможностью использования материалов отечественных СМИ. Но это должно осуществляться на взаимовыгодных условиях и для редакций, и для платформ, нейросетей», — отметила основатель Мастерской новых медиа.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский отметил, что власти готовят законопроект о регулировании искусственного интеллекта. Управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников, в свою очередь, анонсировал выплаты для СМИ за использование материалов в ИИ-моделях.
