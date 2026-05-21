Авианосец USS Nimitz вошел в Карибское море на фоне давления Трампа на Кубу

Информированный американский чиновник рассказал изданию, что Белый дом планирует использовать авианосец и его палубные истребители как инструмент демонстрации силы. Речь не идет о перспективе участия военного судна в масштабных военных операциях. В отличие от миссии авианосца USS Gerald Ford, который в январе задействовали для рейда спецназа с целью захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, текущая задача Nimitz — иная, уточняет NYT.
Примечательно, что вход авианосца в южную часть Карибского бассейна совпал по времени с публикацией обвинений со стороны Минюста США в отношении бывшему первому секретарю ЦК Компартии Кубы Раулю Кастро. Ведомство предъявило обвинения 94-летнему экс-лидеру, а также еще пяти фигурантам. Их обвиняют в убийстве и заговоре с целью убийства американских граждан в связи с крушением двух американских самолетов в 1996 году.
Как отмечает газета, значительная часть военной группировки, которую Пентагон ранее стянул в Карибский бассейн для рейда против Мадуро, покинула регион сразу после завершения операции. Эти силы перебросили для наращивания американского военного присутствия в конфликте с Ираном. По данным ВМС, на данный момент в регионе остается только универсальный десантный корабль Iwo Jima с подразделениями морской пехоты на борту.