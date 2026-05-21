Авианосец USS Nimitz вошел в Карибское море на фоне давления Трампа на Кубу

Примечательно, что вход авианосца в южную часть Карибского бассейна совпал по времени с публикацией обвинений со стороны Минюста США в отношении бывшему первому секретарю ЦК Компартии Кубы Раулю Кастро. Ведомство предъявило обвинения 94-летнему экс-лидеру, а также еще пяти фигурантам. Их обвиняют в убийстве и заговоре с целью убийства американских граждан в связи с крушением двух американских самолетов в 1996 году.