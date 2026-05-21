Авианосец USS Nimitz вошел в Карибское море на фоне давления Трампа на Кубу

Атомный авианосец USS Nimitz в сопровождении двух эсминцев с ракетным вооружением вошел в акваторию Карибского моря. По данным Южного командования ВС США, корабль задержится в регионе на некоторое время. Этот шаг является частью кампании администрации Дональда Трампа по усилению давления на правительство Кубы, пишет The New York Times (NYT).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Информированный американский чиновник рассказал изданию, что Белый дом планирует использовать авианосец и его палубные истребители как инструмент демонстрации силы. Речь не идет о перспективе участия военного судна в масштабных военных операциях. В отличие от миссии авианосца USS Gerald Ford, который в январе задействовали для рейда спецназа с целью захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, текущая задача Nimitz — иная, уточняет NYT.

Примечательно, что вход авианосца в южную часть Карибского бассейна совпал по времени с публикацией обвинений со стороны Минюста США в отношении бывшему первому секретарю ЦК Компартии Кубы Раулю Кастро. Ведомство предъявило обвинения 94-летнему экс-лидеру, а также еще пяти фигурантам. Их обвиняют в убийстве и заговоре с целью убийства американских граждан в связи с крушением двух американских самолетов в 1996 году.

Как отмечает газета, значительная часть военной группировки, которую Пентагон ранее стянул в Карибский бассейн для рейда против Мадуро, покинула регион сразу после завершения операции. Эти силы перебросили для наращивания американского военного присутствия в конфликте с Ираном. По данным ВМС, на данный момент в регионе остается только универсальный десантный корабль Iwo Jima с подразделениями морской пехоты на борту.

