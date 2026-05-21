Доходы и расходы бюджета Воронежской области в 2026 году выросли на 401 млн

Депутаты воронежской облдумы на заседании 21 мая приняли изменения в областной бюджет на 2026 год и плановый двухлетний период. Основное решение касается увеличения доходов и расходов на 401,3 млн руб. — до 217,3 млрд и 256,7 млрд руб. Дефицит остался без изменений на уровне 39,3 млрд руб.