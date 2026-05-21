Супружеская пара Южного Урала стала финалистами конкурса студенческих семей

Они представят Челябинскую область на заключительном этапе в Москве.

Источник: Национальные проекты России

Студенты Южно-Уральского государственного университета Арсений и Александра Гульм стали финалистами Всероссийского конкурса «Студенческие семьи России», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области. Конкурс проводится Министерством науки и высшего образования РФ в ходе реализации национального проекта «Семья».

Они представят Челябинскую область в финале, который пройдет с 15 по 18 июня в Москве в рамках II Всероссийского фестиваля студенческих семей. Всего в заключительный этап прошли 30 пар из 25 регионов России. Участников ждут творческие и интеллектуальные испытания, спортивные соревнования, мастер-классы и конкурсные презентации.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.