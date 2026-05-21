Лукашенко и Путин проводят совместную тренировку с ядерным оружием

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин начали совместную тренировку Вооруженных сил Беларуси и России с ядерным оружием, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Напомним, 18 мая Минобороны объявило о начале учений с ядерным оружием. А 21 мая стало известно, что белорусский президент прибыл на учения с ядерным оружием, и о том, что Вооруженные силы России доставили в Беларусь боеприпасы на ядерные учения.
В ракетной бригаде Вооруженных сил в Осиповичском районе белорусскому лидеру доложили порядок нанесения ядерного удара.
Путин по видеосвязи проводит с Лукашенко совместную тренировку Вооруженных сил. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
А затем сообщили, что глава республики прибыл в пункт управления Министерства обороны. Также проинформировали, что совместно по видеосвязи Лукашенко и Путин начали совместную тренировку Вооруженных сил.
