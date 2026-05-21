Лукашенко и Путин проводят совместную тренировку с ядерным оружием

Лукашенко и Путин начали общую тренировку ВС Беларуси и РФ с ядерным оружием.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин начали совместную тренировку Вооруженных сил Беларуси и России с ядерным оружием, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Напомним, 18 мая Минобороны объявило о начале учений с ядерным оружием. А 21 мая стало известно, что белорусский президент прибыл на учения с ядерным оружием, и о том, что Вооруженные силы России доставили в Беларусь боеприпасы на ядерные учения.

В ракетной бригаде Вооруженных сил в Осиповичском районе белорусскому лидеру доложили порядок нанесения ядерного удара.

Путин по видеосвязи проводит с Лукашенко совместную тренировку Вооруженных сил. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

А затем сообщили, что глава республики прибыл в пункт управления Министерства обороны. Также проинформировали, что совместно по видеосвязи Лукашенко и Путин начали совместную тренировку Вооруженных сил.

Еще мы писали, что Александр Лукашенко сказал, о какой машине он мечтал, а теперь таких в Беларуси несколько.

Тем временем главнокомандующий ВС Литвы заявил о горячей линии с Беларусью: «Работает, несмотря на политическую ситуацию».

