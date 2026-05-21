Вице-губернатор Кубани посетила детские сады в Геленджике

Елена Воробьева оценила работу детских садов Геленджика.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Два детских сада в Геленджике посетила заместитель главы Кубани Елена Воробьева. В ходе визита она оценила работу дошкольных учреждений курорта.

Один из них работает в жилом доме на первом этаже. Помещение муниципалитету передал застройщик после окончания строительства жилищного комплекса. Детсад № 2 имеет ясли, ведется работа над созданием групп выходного дня. Он функционирует с 2021 года.

«Ключевая тема — безопасность. Учреждения дошкольного образования круглосуточно находятся под пристальным контролем, убедилась в этом лично», — сообщила Елена Воробьева.

Четкая работа также построена в новом детском саду № 7 в Кабардинке. Он был сдан в 2025 году и рассчитан на 120 мест для дошкольников до 1,5 лет. В сентябре планируют открыть группу для малышей с нарушениями речи.

«Здесь 5 групповых, музыкальный, спортивный залы, кабинеты узких специалистов, медицинский блок, пищеблок полного цикла», — отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.