Вице-губернатор Кубани посетила детские сады в Геленджике

Два детских сада в Геленджике посетила заместитель главы Кубани Елена Воробьева. В ходе визита она оценила работу дошкольных учреждений курорта.
Один из них работает в жилом доме на первом этаже. Помещение муниципалитету передал застройщик после окончания строительства жилищного комплекса. Детсад № 2 имеет ясли, ведется работа над созданием групп выходного дня. Он функционирует с 2021 года.
«Ключевая тема — безопасность. Учреждения дошкольного образования круглосуточно находятся под пристальным контролем, убедилась в этом лично», — сообщила Елена Воробьева.
Четкая работа также построена в новом детском саду № 7 в Кабардинке. Он был сдан в 2025 году и рассчитан на 120 мест для дошкольников до 1,5 лет. В сентябре планируют открыть группу для малышей с нарушениями речи.
«Здесь 5 групповых, музыкальный, спортивный залы, кабинеты узких специалистов, медицинский блок, пищеблок полного цикла», — отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.