Почему кошка чихает?

Не следует игнорировать чихающую кошку, иначе вы рискуете здоровьем питомца. Об этом предупредила владельцев зоопсихолог и специалист по коррекции поведения кошек Татьяна Куликова.
«Когда кошка чихает чаще одного раза в день — отнести ее к врачу. Особенно если есть другие симптомы, например, отек морды, температура, течет из глаз и носа или есть покраснения на залысинах возле ушей», — сказала она в беседе с aif.ru.
О каких проблемах может свидетельствовать частое чихание кошки?
Зоопсихолог назвала три основных причины, из-за которых кошка может чихать.
Инородное тело в носу
Часто проблемы возникают из-за того, что в нос попало то, что не должно было туда попасть. Допустим, самая обычная травинка, из пучка травы, который был куплен кошке в качестве лакомства.
«Они вдыхают какую-то травинку, она там оседает, начинает обволакиваться соединительной тканью, может перекрывать носовой ход и затруднять дыхание, может воспаляться и доставлять кучу разных неприятностей», — отметила Куликова.
Инфекционное заболевание
Это может быть одним из симптомов инфекционного заболевания, по типу ринотрахеита, хламидиоза или микоплазмоза.
«Это инфекции, которые мы можем принести на себе в дом (пообщались где-то с больным животным, подхватили в ветклиники или просто принести на ботинках с улицы). К примеру, ринотрахеит — это респираторная инфекция, которая напоминает человеческий грипп. И если кошка привита, то при своевременном лечении она может болеть в легкой форме, а если нет — все может быть намного серьезнее, вплоть до летального исхода. Особенно у котят и пожилых животных. Поэтому важно ловить инфекционные болезни на начальных стадиях, а не тогда, когда они уже запущены», — рассказала специалист.
Аллергия
В числе самых распространенных причин чихания зоопсихолог также назвала аллергию. Это может быть реакция на пыль, на цветение, укус насекомого. В этом случае помимо соплей, красного носа и ушей, на голове у животного может появиться крапивница или диффузные красные пятна. При этом необязательно, что кошка будет чесаться.
Почему опасно заниматься самолечением чихающей кошки?
Как пояснила Куликова, невозможно самостоятельно определить, в чем именно заключается проблема, ориентируясь только на чихание или отекшую мордочку. Симптомы могут перекликаться. И любое самолечение может только усугубить ситуацию.
«Ни в коем случае не давайте никаких капель. Вам кажется, что у кошки аллергия, а у нее на самом деле может быть в носу инородное тело, и вы этими каплями протолкнете его глубже», — предостерегла эксперт.
Она порекомендовала владельцам день-два понаблюдать за питомцем, и если чихание нарастает срочно везти кошку в ветклинику. Там врач проведет осмотр, назначит анализы и лечение в соответствии с диагнозом, а не вашими догадками.