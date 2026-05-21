Шесть светофоров не работает сегодня в Нижнем Новгороде

Речь идет о светофорных объектах на пересечении улицы Варварской и площади Минина, улиц Варварской и Алексеевской, Коминтерна и Культуры, Коминтерна и Юбилейного бульвара. Все они отключены до 17:00. Что касается светофоров на пересечении Нижне-Волжской набережной и улицы Широкой, а также на улице Большой Печерской (около дома № 19), то они неисправны.