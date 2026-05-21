Белгородский суд вынес первые приговоры за хищения на линиях обороны

Активное расследование хищений при строительстве фортификаций в Белгородской области местная полиция начала в прошлом году. Первым по делу в Белгороде задержали и заключили под стражу Сергея Петрякова, которому вменили хищение 11 млн руб. Его фирма ООО «Стройинвестрезерв» была одним из крупнейших подрядчиков местных властей. После этого под следствием оказался вице-губернатор Рустэм Зайнуллин, а дело передали на расследование в следственный департамент МВД. По ходатайству Генпрокуратуры с участвовавших в строительстве оборонительных сооружений предпринимателей и чиновников взыскано порядка 1 млрд руб.